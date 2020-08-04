كوريا الشمالية طورت أجهزة نووية لتركيبها على صواريخها الباليستية

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وكشف التقرير أن تقييم عدة دول أن كوريا الشمالية “طورت على الأرجح أجهزة نووية مصغرة لتركيبها على الرؤوس الحربية لصواريخها الباليستية”.

وقال التقرير، الذي وضعه خبراء مستقلون يراقبون تطبيق عقوبات الأمم المتحدة، إن دولا لم يحددوها بالاسم، تعتقد أن التجارب النووية الست السابقة التي أجرتها كوريا الشمالية ساعدت، على الأرجح، في تطوير أجهزة نووية مصغرة.

ولم تجر بيونغيانغ تجارب نووية منذ سبتمبر 2017.

وقُدم التقرير إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضوا اليوم الاثنين.

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وكان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قد صرح في وقت سابق إنه لن تكون هناك مزيد من الحروب لأن أسلحة البلاد النووية تضمن سلامتها ومستقبلها رغم الضغوط الخارجية المستمرة والتهديدات العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن تصريحات كيم جاءت في استقبال للمحاربين القدامى خلال احتفاله بالذكرى السابعة والستين لانتهاء الحرب الكورية، التي اشتعلت بين عامي 1950 و1953، وحلت ذكراها في 27 يوليو.

وقال زعيم كوريا الشمالية، في خطاب نقلته الوكالة، إن بلاده طورت أسلحة نووية كي تنال “قوة مطلقة” لدرء خطر اندلاع نزاع مسلح آخر، مؤكدا على الطبيعة الدفاعية للبرامج.

وأضاف “الآن صرنا قادرين على الدفاع عن أنفسنا في مواجهة أي شكل من أشكال الضغط الزائد والتهديدات العسكرية من القوى الاستعمارية والمعادية”.