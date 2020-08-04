كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر إسرائيل تجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما في القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة وفا، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أجبرت عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما على أطراف القدس.

Advertisements

ووفقًا للوكالة الفلسطينية، طال القرار الإسرائيلي عائلة أبو صبيح في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، وعائلة عويسات في بلدة جبل المكبر.

وقال خالد أبو تايه عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، إن العائلتين لجأتا إلى هدم منزليهما المكونين من طابق واحد تفاديا لدفع بدل أجرة هدم آليات السلطات الإسرائيلية، بعد استنفاد كل الطرق القانونية.