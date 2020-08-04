كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر قتلى من الميليشيات الموالية لإيران في قصف جوي بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري، اليوم الثلاثاء، مقتل نحو 15 شخصًا من الميليشيات الموالية لإيران في قصف جوي مكثف استهدف مواقعهم شرقي سوريا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن في وقت سابق مقتل 5 عناصر من تابعة للميليشيات الموالية لإيران، من جنسيات غير سورية، في ضربة جوية استهدفت مناطق ظهر اليوم الأحد، في بادية مدينة البوكمال.

وقال المرصد إن "طائرة حربية مجهولة استهدفت ظهر الأحد سيارات عسكرية تحمل رشاشات ثقيلة تابعة لمجموعات موالية لإيران من جنسيات غير سورية" قرب الحدود العراقية.

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وأشار إلى أن الغارة على بادية مدينة البوكمال أدت إلى "مقتل خمسة عناصر من تلك المجموعات وإعطاب ثلاث سيارات".

ولم يذكر المرصد الجهة التي تقف خلف الغارة إلا أن مديره رامي عبد الرحمن رجّح أن تكون إسرائيل المسؤولة عن الهجوم.

وكثّفت اسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لميليشيا حزب الله اللبناني.

وتُكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.