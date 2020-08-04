كرة القدم في زمن كورونا: السعال يهدد اللاعبين بالطرد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، أقر عقوبة البطاقة الحمراء للاعب الذي يتعمد السعال في وجه الحكام واللاعبين الآخرين.

كما حدث الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ضوابطه، وفقا لقرار إيفاب.

وجرى اتخاذ هذه الخطوة، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح إيفاب أن واقعة تعمد السعال، سيتم تصنيفها على أنها إساءة أو إهانة أو لهجة عدائية و/أو إيماءة.

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لكن أي عقوبة ستكون تبعا لتقدير الحكم الذي يدير المباراة.

وأوضح البيان "إذا كانت واقعة غير متعمدة بشكل واضح، لن يتخذ الحكم أي قرار، أو إذا سعل اللاعب على مسافة كبيرة من اللاعبين الآخرين".

وتابع "إذا كان السعال على مسافة قريبة، بما يتم اعتباره اعتداءً واضحًا، يمكن للحكم حينها أن يتخذ قراره".