رهط: اعتقال 3 قاصرين بادعاء إلحاق الضرر بسيارة شرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، 3 قاصرين من مدينة رهط بادعاء "تحقير رموز حكومية وإلحاق أضرار بسيارة تابعة للشرطة".

وادعت الشرطة أنها خلال مراقبتها لشبكات التواصل الاجتماعي، وبينها تطبيق "تيك توك"، علمت بوجود شريط فيديو، يظهر فيه 3 قاصرين، وهم يقفزون على سيارة للشرطة كانت قد وصلت لمعالجة حدث في حارة 28 برهط، أمس الاثنين، وتسببوا لها بأضرار.

ووفقا للشرطة فإنه فتح تحقيق، واعتقال المشتبهين الثلاثة (اثنان يبلغان 14 عاما وواحد 13 عاما) على ذمة التحقيق، فجر اليوم.