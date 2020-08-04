بيان جديد من مصرف الرافدين يخص المرور

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن شمول منتسبي مديرية المرور العامة بتشكيلاتها في الكرخ والرصافة بالسلف الشخصية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر شمول منتسبي مديرية المرور العامة المقر العام اضافة الى مرور الكرخ والرصافة بالسلف الشخصية عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية".

واضاف انه "بإمكان منتسبي المرور التقديم على السلفة عن طريق الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans".