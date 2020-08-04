مغردون يتداولون فيديو لاعتراض البحرية الكويتية قاربا عراقيا

تداول مغردون مقطع فيديو قالوا إنه يُظهر "اعتراض زورق بحري كويتي عسكري" لساحبة عراقية (مركب سحب)، تدعى كركوك، ويطالبها بالتوقف، وذلك في المياه العراقية قرب العوامة 23.

وقال المغردون إن "خفر السواحل استخدموا قوة السلاح لإجبار البحارة العراقيين على التوقف".

وفي الفيديو يُسمع قائد الساحبة العراقية وهو يتصل عبر اللاسلكي بقائده، ويخبره أن زورقا عسكريا كويتيا يقترب منه ويطلب منه التوقف.

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ولم يصدر حتى الساعة أي بيان رسمي من الكويت أو العراق بشأن هذه الواقعة.

وتعتبر العوامة 23 وباقي العوامات هي الخط الفاصل بين الحدود البحرية العراقية والحدود الكويتية، وعنده تنتهي المياه الإقليمية لكلا البلدين، ودائما ما يثار الخلاف بين البلدين بسبب هذه الحدود.