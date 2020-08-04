التحقيق مع ناشط رسم صدام حسين على جدار منزله 'صورة'

مثل الناشط بالمجتمع المدني محمد الصالح الغربي، أمام النيابة العامة بتونس، على خلفية رسمه صورة رئيس النظام السابق صدام حسين على جدار منزله.

وذكر مصدر قضائي لـ إرم نيوز، أنه "تم التحقيق مع محمد الصالح الغربي وأقر بأنه رسم صورة صدام حسين لأنه يعتبره رمزا عربيا، وأن رسم الصورة لم يكن بخلفيات سياسية".

ورجح المصدر أن "تتخذ النيابة العامة قرارا بمحو الصورة".

واستنكر الغربي فتح التحقيق معه، معتبرا أن "ما قامت به العناصر الأمنية في حقه اعتداء على حرية التعبير وعودة إلى مربع التضييق".

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وكتب محمد صالح الغربي تدوينة على صفحته في فيسبوك قال فيها "كنت في ضيافة عناصر الأمن، كنت أحاول أن أفهم وأن أكون متساهلا معهم، بما أنني أعلم أنني لم أخالف القانون وأقول دائما إنه من واجبي تركهم يقومون بعملهم".

وأضاف "اليوم بعد أن قمت برسم صورة صدام حسين حضرت سيارة الأمن لمنزلي ولا أعلم ما هي القضية التي رُفعت ضدي؟ ومن رفعها ؟.. بصراحة كل مرة أقول إن حرية التعبير عادت لمربع التضييق ثم أقول مستحيل يحصل هذا، لأنها المكسب الوحيد".