الصحة تعلن عودة المستشفيات إلى عملها بحسب اختصاصاتها

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن عودة المستشفيات إلى عملها بحسب اختصاصاتها.

وقال الوزير حسن التميمي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية انه "تقرر اعادة المستشفيات إلى عملها بحسب اختصاصاتها دون استقبال المصابين بكورونا بعد تخصيص مراكز ومستشفيات خاصة لهم".

واضاف ان "مستشفى ابن الخطيب، وابن القف في جانب الرصافة، ومستشفى الفرات، ودار السلام (في معرض بغداد) بالكرخ لاستقبال المصابين بالفيروس".