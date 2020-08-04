قوة امنية تعتقل تاجر مخدرات بعد تبادل اطلاق النار معه في النجف

اعلنت مديرية شرطة النجف، الثلاثاء، عن اعتقال تاجر مخدرات بعد تبادل اطلاق النار معه في المحافظة. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قسم مكافحة المخدرات تمكن من القاء القبض على تاجر مخدرات في الكوفة بعد تبادل اطلاق نار واصابة المتهم". واضافت ان "المتهم ضبط بحوزته مواد مخدرة ورمان يدوي واسلحة".

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