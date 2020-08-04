شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: جئنا للحفاظ على المهنة ومن يمتهنها لا من أجل إقصاء أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن كل من تقدم للحصول تصاريح مزاولة المهنة وأوراقه مكتملة فإنه يحصل على التصريح فورا، وأن كل من تقدم للحصول على العضوية يتم عرض أوراقه على لجنة القيد، مضيفا: "ليس لدينا ورق مكتمل فى النقابة لم يبت فيه".

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وناشد طارق سعدة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، كافة وسائل الإعلام بسرعة إرسال العاملين فيها بالشعب الخمسة للنقابة ممن لم يقننوا أوضاعهم للحصول على تصاريح مزاولة أوعضوية النقابة، متابعا: "نحن نتعامل فى هذا الصدد مراعين البعد الاجتماعى والمهنى والحفاظ على مصادر الدخل وأعطينا فرص كثيرة ولكن على الجميع أن يقدر ذلك ويعمل وفقا للقانون".

ولفت طارق سعدة، إلى أن الاجتماع القادم لمجلس النقابة سيناقش اعطاء مهلة أخرى لمن لم يتقدموا للنقابة لتقنين أوضاعهم، موضحا أن النقابة فى أساسها جاءت للحفاظ على المهنة ومن يمتهنها والدفاع عن حقوقهم لا من أجل إقصاء أحد أو إبعاد أحد، وعلى الجميع أن يعلم أن النقابة تدافع وبقوة عن حقوق كل العاملين فى الشعب الخمسة وترعى مصالحهم فى كافة جوانب الحياة.