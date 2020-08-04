شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بخفض مصروفات الأتوبيسات المدرسية وفق حضور الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبرت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن ما أعلنه جهاز حماية المستهلك من تنسيق بينه وبين ووزارة التربية والتعليم لاسترداد مصاريف الباصات للتيرم الدراسى الثانى للعام الماضى، هى خطوة هامة وتنتصر لأولياء الأمور بالمدارس الخاصة.

وأشارت ماجدة نصر، إلى أن اللجنة تلقت شكاوى فى هذا الصدد بشكل متكرر، موضحة أنه تم مطالبة وزارة التربية والتعليم بضرورة دراسة رد مصروفات الأتوبيسات المدرسية لأولياء خاصة وأنها خدمة بمقابل مادى ولن تؤدى ولم يستفيد منها الطلبة.

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وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة وضع ذلك فى الاعتبار أيضا مع تفعيل نظام التعليم المدمج بين اليوم المدرسى والالكترونى، وتقليص أيام الدراسة لتصل فى مراحل ليومين فقط، مشيرة إلى أنه لابد من مراعاة ذلك فى أسعار المصروفات للأتوبيسات المدرسية ولأى خدمة آخرى يمكن أن تقلص وألا تتساوى الرسوم نفسها مع كل المراحل الدراسية كلا حسب حضوره.

وكان قد قال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، فى لقاء مع تليفزيون ”الخليج 365” إن الجهاز يدرس مع وزارة التربية والتعليم، إمكانية استرداد مصاريف "الباص" للتيرم الثانى من العام الدراسي الماضى، والذى توقفت فيه الدراسة بسبب ظروف فيروس كورونا.

وأضاف، أن الجهاز يتعامل مع هذا الأمر من منطلق أنها خدمة تقدم للمستهلك، لكن هناك جزءا مهما فى الموضوع وهو وزارة التربية والتعليم، لأنها هى الجهة المسئولة والمهيمنة على المدارس، لذلك الجهاز يشركها فى هذا الأمر.