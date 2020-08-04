محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي: قتل شاب اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بطعنات وطلقات نارية، بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا. تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بمقتل الخطيب "أحمد ع."، في العقد الثالث من العمر، متأثرًا بإصابته بطلقات نارية بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، خلال مشاجرة مسلحة بسبب خلافات ثأرية. وتحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب خلافات ثأرية.. مقتل شاب بطعنات وطلقات نارية في قنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.