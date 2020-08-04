حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء.

وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا بوجه عام نهارا في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة خصوصاً في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء خصوصاً في الصباح.

وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا بوجه عام نهارا في معظم المناطق.

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وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة خصوصاً في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية نهارا، وتتحول الى جنوبية في ساعات الليل.

بينما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية الى أعلى بقليل.

وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام نهارا في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة في الجبال ودافئة في بقية المناطق، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

في يوم الجمعة، لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية الى أعلى بقليل، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام نهاراً في معظم المناطق، تظهر في السماء كميات من السحب المتفرقة.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة في الجبال ودافئة في بقية المناطق، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.