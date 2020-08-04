شكرا لقرائتكم خبر عن خلفت 13 قتيلا ونزوح الكثير .. أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب الانهيارات الأرضية والمركبات التي جرفتها المياه التي قال مسؤولون في مجال الكوارث إنها غمرت أكثر من 14211 فدانا من الأراضي الزراعية وأغرقت أجزاء من الطرق السريعة والجسور الرئيسية في العاصمة سول.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس مون جيه-إن اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء بعد أن حث السلطات الوطنية والإقليمية على "بذل جهود شاملة للحيلولة دون مزيد من الخسائر في الأرواح" في اليوم السابق.
وقالت وكالة أنباء يونهاب إن طواقم العمل أعادت أيضا اليوم تشغيل معظم الطرق والجسور التي غمرتها المياه على طول نهر هان في وسط سول والتي عطلت حركة المرور وألحقت أضرارا بالبنية التحتية.
وفي كوريا الشمالية، حذرت وسائل الإعلام الحكومية من احتمال حدوث فيضانات ، قائلة إن بعض المناطق تعاني أيضا من هطول أمطار غزيرة.
ونقلت يونهاب عن مصادر حكومية كورية جنوبية قولها إن كوريا الشمالية فتحت بوابات سد حدودي يوم الاثنين دون إخطار مسبق لجارتها.
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