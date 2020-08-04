شكرا لقرائتكم خبر عن "أساياس" تشتد وتصبح إعصارا من جديد قرب "كارولاينا" والان نبدء بالتفاصيل

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة أساياس اشتدت ليل الاثنين لتصبح إعصارا من الفئة الأولى قبل ساعات من الوقت الذي كان من المقرر أن تهبط فيه على ولايتي نورث وساوث كارولاينا برياح خطيرة وعواصف عاتية.

وأضاف المركز أنه جرى تحديد موقع الإعصار على بعد 100 كيلومتر إلى الشرق من تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا محملا برياح سرعتها القصوى 120 كيلومترا في الساعة.

وقال مركز الأرصاد الجوية ومقره ميامي بولاية فلوريدا "سيقترب مركز أساياس من سواحل شمال شرق ولاية ساوث كارولاينا وجنوب ولاية نورث كارولاينا في نطاق منطقة التحذير من الإعصار خلال الساعات القليلة القادمة".