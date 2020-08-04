شكرا لقرائتكم تمهيد إعلامي.. هل يحضّر بايدن نفسه للهروب من مناظرة ترمب؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فيما بدا أنه جهد منسق من قبل وسائل الإعلام المساندة للمرشح الديموقراطيي المفترض جو بايدن، دعت الـ"سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز" ومجلة "نيوزويك" جو بايدن إلى عدم مناظرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهما كلف الأمر، معتبرين مناظرة ترمب معركة خاسرة نظرا "لإعتماده على الأكاذيب"، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الجمهوريين واعتبروه تمهيدا لإنسحاب جو بايدن من المناظرات الثلاث. لكن حملة جو بايدن نفت هذا الأمر وقالت إن جو بايدن متشوق لمناظرة الرئيس ترمب.

وقالت كيت بيدنجفيلد، نائبة مدير الحملة الانتخابية ومديرة الاتصالات لنائب الرئيس السابق جو بايدن، الإثنين، إن المرشح الديمقراطي المفترض جو بايدن "يتطلع بشدة إلى المناظرات مع دونالد ترمب". وأضافت أن حملة بايدن وافقت بالفعل على المناقشات الرئاسية الثلاث المقبلة، بينما لم توافق حملة ترمب. وأدلت بيدنغفيلد بهذه التعليقات بعد نشر مقال كتبه السكرتير الصحفي السابق لكلينتون في البيت الأبيض، جو لوكهارت، حيث حث بايدن على تخطي مناقشة الرئيس ترامب قبل انتخابات نوفمبر.

وكتب لوكهارت على موقع "سي إن إن": "مهما فعلت، لا تناقش ترمب". ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، فقد أدلى ترمب بأكثر من 20,000 تصريح مضلل أو كاذب. إنها مهمة حمقاء أن تدخل الحلبة مع شخص لا يستطيع اتباع القواعد أو الحقيقة. لا شك في أن بايدن سيحترق من قبل الجمهوريين ووسائل الإعلام لتخطي المناظرات. لكن الأمر يستحق المخاطرة لأن محاولة مناظرة شخص غير قادر على قول الحقيقة هي مسابقة مستحيلة للفوز".

من جهته رد السناتور تيد كروز، من ولاية تكساس، على مقال الرأي يوم الأحد وكتب عبر حسابه في "تويتر": "استراتيجية الطابق السفلي ، الجزء 2." في إشارة إلى إختباء بايدن في قبو منزله.

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تيد كروز

وسخر أنصار ترمب من نائب الرئيس السابق لإجراء العديد من المقابلات معه من المنزل. وتكهن المدافعون عن ترمب أيضًا بالصحة العامة لبايدن، كما أن رفض بايدن للمناظرة مع ترمب يمكن أن توفر ذخيرة للمدفع. وعندما سألت المضيفة ساندرا سميث، الاثنين، بيدينجفيلد عما إذا كان يفكر بايدن في تخطي المناظرات قالت: "نحن نتطلع بشدة إلى مناظرة دونالد ترمب وعرض تناقضات المرشحين.. وأود أن أقول إن هناك مرشحًا واحدًا في هذا السباق وافق على ثلاث مناظرات وهو جو بايدن. في الواقع، لم توافق حملة ترمب حتى الآن على المشاركة في المناظرات التي حددتها لجنة المناظرات الرئاسية". ولم تستجب لجنة المناظرات الرئاسية على الفور لطلب "فوكس نيوز" لتأكيد تصريحات بيدنجفيلد.

وتابعت: "لقد اتفقنا على تلك المناظرات الثلاث وسنكون هناك.. نحن ننتظر موافقة ترامب أيضًا، ونتطلع إلى ظهوره لأن هناك اختلافات مهمة للغاية وهنا يتطلع جو بايدن إلى تسليط الضوء عليها في مرحلة المناظرات". ثم رد المذيع السؤال هو "هل تنظرون في تخطي المناظرات؟" وردت بيدينغفيلد: "وإجابتي هي أننا نتطلع بشدة إلى مناظرة دونالد ترمب".

وفي بيان أرسله مدير اتصالات حملة ترمب إلى "فوكس نيوز"، ردا على تعليقات بيدنجفيلد، جاء فيه: "جو بايدن هو الشخص الوحيد الذي يتخبط في الحضور للمناظرات وهو الوحيد الذي يحصل على نصيحة عامة من مؤيديه للتهرب منها.. الرئيس ترمب يتطلع إلى مناظرة جو بايدن"، مشيرا إلى ما قاله مدير حملة ترمب لعام 2020 بيل ستيبان لـ"فوكس آند فريندز" صباح الاثنين.

وطلب مدير "حملة ترمب 2020" بيل ستيبين بمزيد من المناظرات وتابع : "نريد المزيد من المناظرات" ضد بايدن بشكل "عاجل". وفي مقابلة مع "فوكس" أجريت قبل ساعات قليلة من ظهور بيدنجفيلد على القناة، قال ستيبين إن الرئيس يريد تحديد المزيد من المناظرات ضد بايدن وقريباً.

وأشار إلى أنه من المقرر إجراء المناظرة الأولى في 29 سبتمبر ،وحذر من أن الموعد متأخر جدا. وقال ستيبين: "بحلول ذلك الوقت ستكون 16 ولاية قد صوّتت بالفعل"، مشيراً إلى حقيقة أن معظم الأميركيين سيشاركون في التصويت عبر البريد وسط جائحة فيروس كورونا. وتابع "لا نعتقد أن الطلب من الأميركيين إلقاء نظرة على المرشحين عن كثب قبل بدء الإدلاء بأصواتهم أمر مبالغ فيه".