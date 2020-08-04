جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ أربعة ملايين و649 ألفاً و102 حالة بزيادة 47576 حالة عن الإحصاء السابق.

وأشارت الى أن عدد الضحايا زاد بواقع 469 وفاة ليصل الإجمالي إلى 154471.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد، مقارنة بتقرير اليوم السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدد الإصابات بـ كورونا يتعدى حاجز الـ 4 ملايين إصابة في امريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.