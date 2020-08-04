شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"زراعة البرلمان" يطالب بحصر شامل للمحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الزراعة والتموين، بشأن عمل حصر شامل وقاعدة بيانات متكاملة بالمحاصيل الاستراتيجية وما يتم إنتاجه وما يتم استهلاكه، وخطة الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار التحول الرقمى وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة فى قطاع الزراعية، وفى نفس الوقت خطوة نحو فتح أسواق خارجية جديدة للحاصلات الزراعية.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا بالمحاصيل الأساسية، وهذا يتطلب ضرورة أن تكون هناك ترجمة حقيقة على أرض الواقع لهذه الخطوات، فعلى سبيل المثال تشهد صناعة الغزل والنسيج طفرة غير مسبوقة، وذلك لإعادة إحياء الصناعة الوطنية، وهذا بدوره يتطلب أن يكون هناك تنسيقا بين وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال لتوفير الكميات اللازمة من محصول القطن لدعم هذه المصانع فى ثوبها الجديد وحتى لا تكون هناك بعض العقبات أثناء العمل.

وتابع عضو اللجنة، قائلا: "وبالمثل باقى المحاصيل الأساسية منها القمح، الأرز، قصب السكر، الذرة التى يتم الاعتماد عليها بصورة كبيرة كعلف للحيوان، مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك حصرا شاملا لكافة هذه المحاصيل سواء المساحات المزروعة أو الإنتاج المتوقع بالإضافة للاحتياجات الفعلية وما يتم استهلاكه من قبل المواطنين، والجهود المبذولة لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح مزيد من الأراضى فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية".