شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان": إنجازات القطاع سيكون لها دورا فى جلب مزيد من الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها على أرض الواقع سيكون لها دورا كبيرا فى جلب مزيد من الاستثمارات بشكل مباشر، كما سيكون لها دورا كبيرا على قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، كما أنها ستخفف الضغط على المدن القديمة، مشيدا بتنفيذ 108 مشروعات مدن الجيل الرابع بهدف توفير المسكن المناسب لكافة فئات المجتمع.

وأوضح حمودة، أنه تم تنفيذ 20 مدينة جديدة من أبرزها العاصمة الإدارية، وجار التخطيط للبدء فى تنفيذ 10 مدن أخرى، جميع هذه المدن تحظى باهتماما كبيرا وفقا لأحدث المخططات على مستوى العالم، وستكون طفرة حقيقة فى قطاع العقارات، ومن الممكن أن يكون لها دورا كبيرا فى مجال التصدير العقارى خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه فى الوقت الذى تخطط الدولة وتنفذ مجموعة من المدن الجديدة على طراز فريد وعالمى، تم توفير توفير وحدات للإسكان الاجتماعى، وما يقرب من 165 ألف وحدة في مشروع المناطق غير الآمنة بإجمالى تكلفة بلغت ما يقرب من 41 مليار جنيه، وهذا يؤكد أن الدولة تقدم خدمات لكافة الشرائح المجتمعية وتضع نصب أعينها الفئات غير القادرة والحالات الحرجة.

وتعد مدينة العلمين الجديد أحد أبرز مدن الجيل الرابع، التي أقامتها الدولة وستكون بوابة مصر على القارة الأفريقية، لما تتمتع به المدينة من إنشاءات سياحية وحضارية وآثرية، وهى أول مدينة مليونية فى الساحل الشامل من مدن الجيل الرابع والتى تتسم بضخامة مشروعاتها، وتتحول تدريجيا لتكون مدينة كان الفرنسية، كما أنها ستكون بوابة مصر على أفريقيا.