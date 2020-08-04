محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
خصصت وزارة التربية والتعليم، رابطًا مباشرًا على موقعها لمعرفة نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها.
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019/2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء.
وأضاف الوزير في تصريحات عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، أنه يعقب اعتماد النتيجة، مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج.
ولفت شوقي إلى أن النتيجة ستتاح بدء من الساعة الثانية من ظهر اليوم.
للإطلاع على النتيجة من خلال هذا الرابط.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر بالرابط الرسمي.. إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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