شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوزة خمسة ملايين .. أكبر بؤرة تفشي لكورونا في أمريكا اللاتينية والان نبدء بالتفاصيل
كما سجلت المكسيك أعدادا قياسية من المصابين بالمرض في الأيام الأخيرة، إذ رصدت ما يقرب من تسعة آلاف حالة في اليوم للمرة الأولى يوم السبت، بعد يوم من إزاحتها بريطانيا من المركز الثالث في قائمة أعلى دول العالم من حيث معدل الوفيات بسبب المرض.
وتعاني أمريكا اللاتينية، التي تجاوز عدد الوفيات فيها مئتي ألف لاحتواء المرض، الذي تتسارع وتيرة انتشاره في الوقت الذي تحاول فيه حكومات تخفيف القيود وإنعاش النمو الاقتصادي.
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