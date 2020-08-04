انت الان تتابع باكستان: الوساطة بين السعودية وإيران تسير ببطء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لعمران خان رئيس وزراء باكستان

قال عمران خان رئيس وزراء باكستان يوم الاثنين إن مساعي الوساطة التي تبذلها بلاده بناء على طلب أمريكي بين السعودية وإيران تحقق تقدما بطيئا.

وبطلب من واشنطن زار خان بطل لعبة الكريكت السابق طهران والرياض في أكتوبر تشرين الأول لتسهيل المحادثات بعد هجمات على أهداف نفطية في الخليج حملت الولايات المتحدة مسؤوليتها لإيران.

وقال خان لقناة الجزيرة في مقتطفات أذيعت من مقابلة ستبثها القناة بالكامل يوم الأربعاء إن مساعي الوساطة بين البلدين لم تتوقف بل تحقق تقدما لكنه بطيء.

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ونقلت عنه القناة قوله إن الجانب الباكستان بذل أقصى ما يمكنه لتحاشي وقوع مواجهة عسكرية بين البلدين وإن هذه الجهود حققت نجاحا.

وازدادت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عندما انسحبت إدارة ترامب في منتصف 2018 من اتفاق يقيد برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.