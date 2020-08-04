شكرا لقرائتكم صور.. اشتعال النيران في مطار مصراتة الليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، مساء الاثنين، باشتعال النيران في صالة الركاب بمطار مصراتة الليبي غرب البلاد.

ولم تشر وسائل إعلام محلية إلى حدوث خسائر بشرية جراء الحريق، كما لم تُذكر أي تفاصيل حول سبب نشوب الحريق في صالة المغادرة.

فيما ترددت أنباء عن نشوب الحريق بفعل فاعل لرغبة أهالي مصراتة في إيقاف المطار عن العمل بسبب تفشي وباء كورونا بشكل كبير بالمدينة خلال اليومين الماضيين بفعل حركة المسافرين الأتراك والمرتزقة من وإلى مطارات مصراتة.

وتستخدم تركيا مطارات وموانئ مصراتة المدنية والعسكرية في نقل المرتزقة والسلاح من تركيا إلى ليبيا.

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ووصل عدد المرتزقة إلى 20 ألفا من جنسيات مختلفة معظمهم من حملة الجنسية السورية المنخرطين في عصابات وتنظيمات إرهابية موالية لتركيا.

وكان تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، أكد أن تركيا أرسلت آلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، في أول تعليق من الوزارة على أنشطة أنقرة الهادفة إلى تغيير موازين القوى في النزاع الليبي.

وكشف تقرير البنتاغون عن طبيعة "مكافآت" تركيا للمقاتلين، حيث دفعت أموالا وعرضت الجنسية على آلاف المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب ميليشيات طرابلس.

وقدرت وزارة الدفاع الأميركية أعداد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة إلى طرابلس في أشهر يناير وفبراير ومارس، بين 3500 و3800، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في آخر إحصاء له إن تركيا استعانت بأكثر من 16 ألف مقاتل حتى الآن، من جنسيات مختلفة.

ومن جهة أخرى، كشف التقرير أن أنقرة نشرت "عددا غير معروف" من الجنود والمستشارين العسكريين الأتراك في ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.