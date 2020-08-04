شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة الأسبق: جماعة الإخوان تقود حملة أكاذيب ضد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، إن وسائل الإعلام الإخوانية تقود حملات ممنهجة ومستمرة ضد الدولة المصرية، للتشكيك في كل الإنجازات التى تتم فى الدولة، والعمل على بث الإحباط بين المواطنين، وكسر الثقة بين الدولة والمواطنين من خلال نشر الشائعات التى تبثها لجان الإخوان الإرهابية وإعلامهم الكاذب الذى يبث من تركيا وقطر، لتنفيذ مخططات الدول الراعية للإرهاب.

وأضافت ليلى عبد المجيد، فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الإعلام الإخوانى يواصل أكاذيبه خلال الفترة الحالية، لتأجيج الأزمات الخارجية من خلال استمرار ميكنة الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية، وإعداد التقارير الكاذبة، لافتا إلى أن هذا الإعلام واللجان الإخوانية تخدم أجندة أردوغان وتميم لاحتلال ليبيا والمنطقة من خلال دعم وجلب المرتزقة والإرهابيين فى المنطقة من أجل التأثير على الدولة المصرية.

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وتابعت عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، أن الفترة الحالية تحتاج إلى مزيد من التكاتف والوقوف بجوار الدولة المصرية من أجل مواجهة سلسلة الأكاذيب والشائعات التى تروجها قنوات الإخوان من أجل الحفاظ على الدولة المصرية واستقرارها.