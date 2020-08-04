شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مستمر .. البرازيل تسجل 16641 حالة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل بمقدار 16641 حالة مساء الاثنين، لتصل إلى مليونين و 750 ألف و 318 حالة، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

ويعد هذا أقل معدل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ الثامن من حزيران/ يونيو. ووفقا لوزارة الصحة، بلغت حالات التعافي حوالي 70% من إجمالي عدد حالات الإصابة بواقع مليون و 912 ألف و 319 حالة، ووصل عدد الحالات النشطة إلى 743 ألفا و334 حالة.

وتم تسجيل 561 حالة وفاة جديدة بكوفيد19- ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 94665 حالة.

وأكدت البرازيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 26 شباط/فبراير الماضي، وتحتل حاليًا المرتبة الثانية عالميا في عدد حالات الاصابة والوفيات بسبب كورونا بعد الولايات المتحدة.