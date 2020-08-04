شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يطالب بانسحاب تركي غير مشروط وطرد المرتزقة والان نبدء بالتفاصيل
وكان الجيش الليبي قد طالب واشنطن بتدخل دولي ورقابة دولية على المنافذ البرية والبحرية لمنع أنقرة من نقل الأسلحة والزج بالمرتزقة إلى طرابلس ومصراتة وغيرها من مدن الغرب الليبي لدعم ميليشيات الوفاق.
يأتي هذا فيما تشهد العاصمة الليبية طرابلس مظاهرات ضد حكومة الوفاق منذ الجمعة الماضي احتجاجًا على تدنّي الخدمات، حيث تنقطع الكهرباء بالساعات، وندد المتظاهرون بارتكاب الميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا جرائم سرقة ونهب لممتلكاتهم وتعريض حياتهم للخطر، كما هاجموا رئيس الوفاق فايز السراج لتخصيص ميزانية ضخمة لأنقرة لجلب المرتزقة للتصدي للجيش الليبي، بينما تعاني العاصمة من سوء في الأحوال المعيشية.
من جهته، أرجع مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب صراع ميليشيات طرابلس لرغبة كل طرف في السيطرة على صنع القرار، مشيرًا إلى نية تركيا إقامة «منطقة خضراء» داخل العاصمة الليبية ما أثار حفيظة وقلق الليبيين؛ إذ تعكس أوهام أردوغان بالاستمرار مدة طويلة في ليبيا ومحاولة تشكيل مجتمع جديد.
وأشار إلى أن جنودًا أتراكًا يدربون المرتزقة السوريين في طرابلس التي تستقبل يوميًا مرتزقة عن طريق أنقرة.
فيما وصفت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي منع ضباط أتراك دخول جنود إيطاليين لمدينة مصراتة بـ«السخيف وغير المقبول»، وطالبت الحكومة الإيطالية بتقديم إيضاح فوري.
يُذكر أن 40 جنديًا إيطاليًا يعملون في المستشفى الميداني العسكري الإيطالي منعوا من دخول مدينة مصراتة بناء على أمر من القوات التركية المسيطرة على مطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة الليبية.
ويرى الدبلوماسي الليبي د. رمضان البحباح أن الموقف التركي ضد الجنود الإيطاليين رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن قاعدة مصراتة هي قاعدة تخضع للسيادة التركية، وكذلك الأراضي الليبية تحت الاحتلال التركي المباشر.
وانتقد البحباح ما وصفه بمهزلة «الحل السياسي»، مشددًا على أن من يهرول لهذا الحل في هذه الفترة هو عميل مأجور باحث عن السلطة، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن وهْم الحلول السياسية لأنها غير موجودة، لافتًا إلى أن ليبيا دولة محتلة خاضعة لإرادة الأجنبي، وفي مثل هذا الوضع يبقى الحل الوحيد هو مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل حتى التحرير.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يطالب بانسحاب تركي غير مشروط وطرد المرتزقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.