الجزائر تخفف قيود كورونا وتعلن إعادة فتح المساجد والمنتزهات

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، ببرمجة إعادة فتح دور العبادة بشكل تدريجي على أن ينحصر الأمر في المرحلة الأولى على كبرى المساجد التي تسع على الأقل لألف مصل، في خطوة مهمة لتخفيف القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وترأس تبون، اليوم اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام في البلاد في ضوء التطورات المرتبطة بجائحة كورونا.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن الاجتماع سمح باستعراض الشروط الكفيلة بعودة المصلين إلى المساجد في ظروف تضمن توفير الشروط القصوى

لاحترام الإجراءات الصحية التي يفرضها التصدي للجائحة، كاحترام شرطي التباعد الجسدي وارتداء الكمامة اللازمين.

من جهة أخرى، درس المجلس الأعلى للأمن إعادة فتح الشواطئ والمنتزهات وأماكن الاستراحة للمواطنين خاصة في هذا الموسم الصيفي. وكلف تبون، رئيس الوزراء باتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح هذه المساحات بشكل تدريجي يسمح

كذلك بالاحترام الصارم للتدابير الوقائية، وأمر مسؤولي مصالح الأمن بالسهر بحضور أمني مكثف في الميدان على حسن تنفيذ تعليمات التباعد بين المصطافين وارتداء الكمامة.

وبحث المجلس الأعلى للأمن، تراكم عدد من الاختلالات الخطيرة التي أثرت سلبا في الأسابيع الأخيرة على حياة المواطن واتخذت في بعض الأحيان شكل

أعمال تخريبية بغرض عرقلة السير الحسن للاقتصاد الوطني ومؤسسات البلاد.

وألح الرئيس تبون، إلى الإسراع في فتح تحقيقات معمقة في أسباب هذه السلوكات التي كانت وراء حرائق الغابات، وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب، والاختفاء المفاجئ للسيولة في المراكز البريدية،

وتخريب قارورات وخزانات الأوكسجين في المستشفيات، حتى يتم تحديد مسؤوليات الجهات الفاعلة بدقة.