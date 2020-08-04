«التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الذي استهدف سجناً في جلال آباد

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سجنا بمدينة جلال آباد شرقي أفغانستان، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، عن خالص تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الدكتور يوسف العثيمين مجدداً وقوف المنظمة وتضامنها مع أفغانستان في مكافحتها للإرهاب والعنف والتطرف.

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