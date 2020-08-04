اندلاع حريق هائل في مطار مصراتة الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات): أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الاثنين، باندلاع حريق هائل في مطار مصراتة الدولي. وأظهرت صور، تصاعد أعمدة الدخان من داخل المطار. ونقل موقع "ليبيا مباشر" عن مصادر محلية، قولها إن الحريق نشب في صالة المغادرة أو الوصول. يذكر أن الإدارة المشرفة على المطار، أعلنت في 26 من يوليو الماضي، تسيير أول رحلة إلى الخارج تابعة لشركة "الأجنحة الليبية"، وفقا للدليل المعد من قبل الطيران المدني الليبي.

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