مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقي عامل في العقد الثاني من العمر مصرعه صعقًا بالكهرباء، في مركز الواسطي شمال بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بمصرع "محمد.ع.أ" 17 عامًا، عامل بمغسلة في قرية أطواب التابعة لمركز الواسطي، إثر تعرضه لصعق كهربي أثناء عمله.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.​