​التموين: 200 ألف طلب لإضافة الزوجة المحرومة من دعم البطاقات التموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير لها، اليوم الاثنين، إنها تلقت ما يقرب من 200 ألف طلب بشأن إضافة الزوجة المحرومة من الدعم إلى بطاقات تموين الزوج؛ لتتمكن من صرف السلع التموينية بقيمة 50 جنيهًا لكل فرد مقيد على البطاقة شهريًّا بحد أقصى أربعة أفراد، و25 جنيهًا للفرد الخامس فأكثر، وأنه تتم مراجعة البيانات مع الجهات المعنية للتأكد من صحتها وبعد ذلك تتم الإضافة وفقًا للشروط.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارًا العام الماضي بشأن إضافة الزوجة المحرومة من الدعم على بطاقة تموين زوجها، إذا كان الزوج مستفيدًا تموينيًّا.

وتضمن القرار الجديد بشأن الزوجة المحرومة من التموين، إغلاق إضافة الزوجة المحرومة على بطاقات التموين من خلال البرنامج المختص بذلك بمكاتب التموين، بعدما تبين وجود تجاوزات من جانب موظفي التموين بشأن إجراء إضافات لأشخاص آخرين غير الزوجة المحرومة على البطاقات التموينية، وبدأت مكاتب التموين تنفيذ القرار وتلقي المستندات الورقية فقط من المواطنين دون الإضافة.

وشمل القرار أن تكون إضافة الزوجة المحرومة على بطاقات التموين بأمر من وزير التموين فقط؛ حيث يقوم المواطنون الراغبون بإضافة الزوجة المحرومة من التموين بتقديم المستندات ورقيًّا إلى مكاتب التموين، والتي تقوم بدورها بإرسالها إلى مديريات التموين؛ حيث تتولى المديريات إرسالها إلى الوزارة ليتم فحص المستندات واعتمادها من وزير التموين.​