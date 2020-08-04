برلماني روسي: زيادة القوات الأمريكية في بولندا يدفعنا لتعزيز قدراتنا

أكد نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع بمجلس الدوما الروسي، يوري شفيتكين، أن زيادة عدد القوات الأمريكية في بولندا له أهداف سياسية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستفز روسيا ويحثها على تعزيز قداراتها في هذا الاتجاه.

وقال شفيتكين في تصريح اليوم: «كلما زاد عدد جنود حلف الناتو في أوروبا، قل الأمن في القارة الأوروبية»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تفعل ذلك لأغراض سياسية ومن أجل توفير الدعم السياسي لبولندا.

وأضاف البرلماني الروسي: «هذا يضطرنا لتوفير الأمن في هذا الاتجاه، حيث تدفعنا الدول الغربية لتعزيز قدراتنا، وروسيا تملك الموارد الكافية لضمان أمنها القومي».

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن بلاده وبولندا اتفقتا على إرسال 1000 جندي أمريكي إضافي إلى الأراضي البولندية.