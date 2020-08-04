كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك في المقابل، أكدت “سانا” أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: غارات على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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