كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "فتح المدارس وعودة الحياة".. ترامب يرفض فكرة الإغلاق لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب عن عدم فرض الإغلاق مرة أخرى بالبلاد رغم زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك خلال تعليقه فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، على حديث مسؤول اتحادى قال إنه يجب أن يكون هناك إغلاق على مستوى البلاد لمدة شهر أو أكثر لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال ترامب: "من المهم لجميع الأمريكيين أن يفهموا أن الإغلاق الدائم ليس مسارًا حيويًا نحو تحقيق النتيجة التى تريدها"، معتبرًا أن عمليات الإغلاق تسبب ضررًا أكثر من النفع، وأكد أنه يريد فتح المدارس.

وروج ترامب خلال المؤتمر الصحفى لإحصاءات حول "الخدمات الصحية عن بعد"، وعدد الأمريكيين الذين قاموا بمواعيد طبية عن بعد أثناء الوباء، قائلا: "كانت الخدمات الصحية عن بعد مذهلة".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت إنها تعتزم اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من العام، إذ تتوقع أن تتواصل حاجة الحكومة إلى الإنفاق بشكل كبير في سبيل تقليل أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

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وخصص الكونجرس بالفعل حوالى ثلاثة تريليونات دولار حتى الآن لمساعدات مرتبطة بفيروس كورونا.

والجمهوريون والديمقراطيون في خلافات حاليا بشأن حزمة مساعدات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، وذلك بعد تخطى موعد نهائى لتمديد مساعدات لعشرات الملايين من الأمريكيين العاطلين.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن تقديراتها "تفترض الحاجة إلى اقتراض إضافي بقيمة تريليون دولار تحسبا لتمرير تشريع جديد استجابة لتفشى كوفيد 19.