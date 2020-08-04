كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "سانا": الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة "سانا" السورية اليوم الاثنين، أن المضادات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي جديد في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

من جهتها، نقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر محلية في القنيطرة، أن "العدوان استهدف التل الأحمر في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي بـ4 قذائف حتى الآن، وانطلق من تل الفرس في الجولان المحتل".

وأشار مصدر عسكري سوري، إلى أنه "في تمام الساعة 10,40 من مساء اليوم، قامت حوامات العدو الإسرائيلي بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة، واقتصرت الخسائر على الماديات".