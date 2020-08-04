كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة ثلاثة وزراء في جامبيا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثبتت إصابة ثلاثة وزراء في جامبيا بكوفيد-19، ما يدل على أن فيروس كورونا المستجد آخذ في الانتشار بين كبار المسؤولين بعد الإعلان عن إصابة نائبة الرئيس بالمرض الأسبوع الماضي.

وذكرت الرئاسة الغامبية الأسبوع الماضي أن الرئيس أداما بارو دخل في عزل ذاتي لمدة أسبوعين بعد أن ثبتت إصابة نائبته إيساتو توراي بالمرض.

وقالت الرئاسة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد إن وزير المالية مامبوري نجي ووزير الطاقة فافا سانيانج ووزيرة الزراعة أيمي فايبرو أصيبوا أيضا بالفيروس، ولم يفصح البيان عن تفاصيل بشأن الحالة الصحية للوزراء المصابين.

وسجلت جامبيا حتى الآن 498 حالة إصابة بالمرض وتسع وفيات فقط.