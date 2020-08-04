جلسة خمرية بين شخصين تنتهي بجريمة قتل بشعة بكلميم

عثر على جثة شخص برصيف أحد الأحياء السكنية في مدينة كلميم، اليوم الاثنين، تحمل آثارا للعنف بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عناصر الشرطة في مدينة كلميم عاينت الجثة، صباح اليوم، قبل أن تقود الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية إلى تشخيص هوية الضحية، وتحديد مكان اقتراف هذا الفعل الإجرامي داخل مسكن قريب من مكان اكتشاف الجثة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية مكنت من الاهتداء إلى هوية المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الجريمة، والذي يبلغ 24 سنة من عمره.

و اوضح المصدر نفسه، أن المشتبه فيه كان برفقة الضحية في جلسة خمرية داخل المنزل، قبل أن يتخلص من الجثة بالشارع العام.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

