شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "سكاى نيوز": الطيران الإسرائيلى يشن هجومًا على أهداف للجيش السورى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020 أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الجيش الإسرائيلى، أكد بأن طائرات مروحية إسرائيلية تشن غارات على أهداف تابعة للجيش السورى فى جنوب سوريا، فيما تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.





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