جيش الاحتلال الإسرائيلى: قصفنا أهداف تابعة للجيش السورى جنوب البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرئيلي: شنت قبل قليل طائرات ومروحيات حربية غارات على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا



وأضاف على "تويتر": ذلك ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم احباطها يوم أمس في جنوب هضبة الجولان.

وتابع المتحدث العسكرى باسم جيش الاحتلال قائلا: "لقد شملت الأهداف المستهدفة مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات بالإضافة إلى مدافع مضادة للطائرات ووسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة للجيش السوري".

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ومضى يقول: يعتبر جيش الدفاع النظام السوري مسؤولًا عن أي عملية تنطلق من أراضيه وسيواصل العمل بتصميم ضد أي عمل يمس بسيادة دولة إسرائيل".

وكان مصدر عسكري سورى قال: في تمام الساعة 10,40 من مساء اليوم قامت حوامات العدو الإسرائيلي بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة واقتصرت الخسائر على الماديات.

بينما قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية: "دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي".