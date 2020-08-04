\المغرب: تعليق إجازات الطواقم الطبية بسبب زيادة الإصابات بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة المغربية تعليق الإجازات السنوية للأطباء والعاملين فى المستشفيات العامة ابتداء من الاثنين، فى ظل ارتفاع عدد المصابين بوباء كوفيد-19 خلال الأيام الأخيرة بالمغرب. وتضمنت مذكرة للوزارة نشرتها وسائل إعلام محلية "نظرا للتطور الذى تعرفه الوضعية الوبائية لانتشار فيروس كورونا ببلادنا فقد تقرر ابتداء من 3 أغسطس تعليق منح الرخص السنوية حتى إشعار آخر وذلك لضرورة المصلحة". ودعت الوزارة الأطباء والطواقم الطبية الموجودين حاليا في عطلة إلى الالتحاق بمقار عملهم خلال اليومين المقبلين. ويذكر أن المغرب سجل ارتفاعا في أعداد الإصابات بوباء كوفيد-19 خلال الأيام الأخيرة، مع أرقام قياسية بلغت 1046 الخميس و1063 الجمعة. وفاق مجموع المصابين 25 ألفا و500 توفي منهم 382، بحسب آخر حصيلة رسيمة. وأوضح وزير الصحة خالد آيت الطالب الأسبوع المنصرم أن "عدد الإصابات المسجلة خلال أسبوع واحد يفوق ما سجل طيلة أربعة أشهر". وقررت السلطات بسبب ذلك تعليق التنقل من ثماني مدن كبرى ومتوسطة وإليها ابتداء من الاثنين الماضي حتى إشعار آخر.

