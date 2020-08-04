شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب بتطبيق العقوبات على إشغالات وتعديات الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتطبيق العقوبات المقررة بالقانون على انتشار الإشغالات والتعديات فى الميادين والطرق، والتصدى لانتشار الباعة الجائلين بشكل عشوائى وبدون ضوابط قانونية وتراخيص، مما يتسبب فى الازدحام والتكدس المرورى والعشوائية وتشويه النسق الحضارى للشارع.

وقال النويشي، لـ"الخليج 365"، إن الأمر يتطلب تشديد وتكثيف الحملات من قبل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية في كل الوحدات المحلية، لإزالة أى إشغالات أو تعديات ومنعها، مع تطبيق العقوبات على المخالفين.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن القانون رقم 105 لسنة 2012 بشأن تنظيم الباعة المتجولين، نص على أن: "يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ألف جنيه، وفى حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد خمسة آلاف جنيه، ومصادرة البضائع المضبوطة".

ولفت إلى أن قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ينص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، كل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف الشروط المنصوص عليها، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى".