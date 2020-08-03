رسميا.. إغلاق شاطئي مولاي بوسلهام والمرجة الزرقاء بسبب كورونا

قررت جماعة مولاي بوسلهام، ضواحي مدينة القنيطرة اليوم الإثنين، إغلاق شاطئ مولاي بوسلهام والمرجة الزرقاء مؤقتا، وذلك بسبب عدم تفشي فيروس كوفيد-19.
ودعت جماعة مولاي بوسلهام، جميع الساكنة والمصطافين احترام القرار والحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين.
كما أوضحت الجماعة نفسها، بأن هذا القرار مؤقتا واستثنائيا، مبرزة بأنه يمكن إلغاؤه مع انتفاء شروط وضعه.
ويشار إلى مدينة القنيطرة ضمن منطقة 2، حيث يتم السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، دون “رخصة استثنائية للتنقل”، أما التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم، فمن اللازم التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة.
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