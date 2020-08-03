رسالة خوان كارلوس إلى ابنه ملك إسبانيا قبل مغادرة البلاد بسبب قضية تلقيه أموالا من السعودية

وجه الملك السابق لإسبانيا خوان كارلوس، البالغ من العمر 82 سنة، رسالة إلى ابنه العاهل الحالي يخبره من خلالها بقراره النهائي مواصلة العيش خارج الجارة الشمالية للمغرب.

وتحدثت وسائل إعلام إسبانية عن مضمون الرسالة التي وجهت إلى الملك فيليبي السادس، والتي أرجع من خلالها الملك السابق خوان كارلوس دوافع قرار اختياره العيش خارج إسبانيا إلى انعكاسات أحداث ماضية على حياته الشخصية.

وجاء في الرسالة، استنادا إلى المصادر ذاتها “قبل عام عبرت لك عن رغبتي في التوقف عن تطوير الأنشطة المؤسساتية، والآن انطلاقا من القناعة الراسخة بتقديم أفضل الخدمات للاسبان ومؤسساتهم وأنتم كملك أبلغكم بقراري الرحيل خارج إسبانيا خلال الظرفية الراهنة”.

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وتابع خوان كارلوس في رسالته “كنت ملكا لإسبانيا قرابة 40 عاما، وطيلة هذه المدة رغبت دائما في الأفضل لإسبانيا والعرش”.

وقرر العاهل الإسباني السابق خوان كارلوس، اليوم الاثنين، مغادرة بلاده، بعد تحقيق قضائي بتلقيه أموالا من السعودية.