بعد تزايد عدد الإصابات.. مركز استشفائي ميداني جديد بجهة فاس-مكناس للتكفل بمصابي كورونا -صور

تصدرت جهة فاس-مكناس عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19، خلال 24 ساعة الماضية، إذ سجلت 225 إصابة مؤكدة بالفيروس، أغلبها في مدينة فاس التي رصدت 201 إصابة مؤكدة، وعلى إثر ذلك تم الإعلان مساء الاثنين، عن انطلاق مركز بمركز استشفائي ميداني للتكفل بحالات الإصابات الايجابية الهينة لمرضى كوفيد 19، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية.



وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه الوحدة، بحسب المديرية الجهوية في جهة فاس-مكناس، 1200 سرير بجناحين للرجال والنساء يسهر عليهم أطقم طبية وتمريضية متمرسة بالإضافة إلى عاملات وعمال النظافة ورجال الحراسة، ويشمل المركز الاستشفائي المذكور، كذلك على فضاءات للترفيه وممارسة الرياضة.



وتعد تنشئة هاته المؤسسة خطوة استباقية في وقت عرفت فيه مدينة فاس تسجيل عددا مرتفعا نسبيا من الحالات ازداد عددها بعد رفع عدد التحاليل المخبرية، وتزامنا مع مرحلة رفع الحجر الصحي.

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وتعد هاته البنية الصحية ذات دور فعال في تسهيل عمليات التكفل بالحالات الهينة لكوفيد 19 و تمكين مصالح الانعاش التكفل بالحالات الحرجة لكوفيد 19، وكذا تحرير أسرة المستشفيات لتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين بامراض أخرى.

وبحسب ما صرح به معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، في التصريح اليومي حول الوضع الوبائي في المغرب، مساء اليوم الإثنين، فإن جهة فاس-مكناس، سجلت خلال 24 ساعة الماضية 225 إصابة مؤكدة بالفيروس، أغلبها في مدينة فاس التي رصدت 201 إصابة مؤكدة، وفي مدينة مكناس تم تسجيل 13 إصابة، و4 إصابات مؤكدة بالفيروس في إفران، و3 إصابات في صفرو، وحالتان في مدينة مولاي يعقوب، وإصابة واحدة في كل من تازة وتاونات.

