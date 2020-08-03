إغلاق 56 مقهى بمدينة تمارة بسبب “الكمامات”

أقدمت السلطات المحلية بمدينة تمارة، أمس وأول أمس، على إغلاق 56 مقهى بسبب عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي، الذي تم اشتراطه مقابل عودة عجلة العمل إلى الدوران من جديد.

وعلم “اليوم 24″، من مصدر جيد الإطلاع، أن السلطات بالمدينة المتاخمة للعاصمة الرباط أخطرت أربات المقاهي الـ 56 بإغلاقها نتيجة عدم احترامها للمعايير الصحية.

وشدد المصدر ذاته على كون عدم إلتزام مستخدمي المقاهي بوضع الكمامات خلال فترات العمل دفعت بالسلطات المحلية إلى إصدار قرار إغلاقها، مبرزا في السياق ذاته أن العملية شملت، كذلك، بعض المحلات التجارية الأخرى بمنطقة الهرهورة الشاطئية.