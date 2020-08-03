بعد ارتفاع الاصابات بكورونا.. السلطات تقفل مسجدين ومؤسستين بنكيتين وحمام في بني ملال!

قررت السلطات المحلية في مدينة بني ملال، اليوم الاثنين، إغلاق بعض المحلات، والمطاعم، وبعض المؤسسات البنكية، التي سجلت فيها الإصابات بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي.

وحسب مصادر “اليوم24″، إنه تقرر إغلاق مؤسستين بنكيتين، التي سجل فيها إصابة موظفة شابة بكورونا، وذلك بعد تسجيل إصابة أكثر من 30 شخصا من مستخدمي، وزبائن المؤسسة، بالإضافة إلى مقهيين، ومطعم، بعد تسجيل إصابة عاملة نظافة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر إغلاق حمامين تقليديين، ودوش، حيث كان قد أصيب “كسال”، انتقلت إليه العدوى من مدير إحدى المؤسسات البنكية.

كما أغلقت، أيضا، وكالة لتسليم الأموال بالإضافة إلى إغلاق مسجدين بشكل مؤقت، بعد أن تأكدت السلطات من أن أحد المصابين صلى داخل المسجد.

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وسبق للسلطات المحلية في بني ملال أن أغلقت محطة للوقود، ومقهى في شارع محمد الخامس، أول أمس السبت، بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف أحد مستخدمي محطة الوقود، والمقهى.

وكانت التحاليل المخبرية قد أكدت، اليوم الاثنين، تسجيل 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إقليم بني ملال، و3 حالات في أزيلال، وكلها داخل المجال الحضري في المدينة، ليرتفع إجمالي الإصابات في بني ملال إلى 103 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

هذا وقد ارتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في جهة بني ملال – خنيفرة إلى 315 حالة، فيما تخطت الحالات قيد العلاج 107، أغلبها في إقليم خنيفرة – بني ملال.