تفكيك شبكة مغربية لـ “الحريك” تهجر الراغبين في الهجرة مقابل 2000 أورو تسبيق وتهدد عائلاتهم في حال عدم تسديد الباقي

اعتقلت المصالح الأمنية الاسبانية أفراد شبكة مغربية لـ”الحريك” تعمل على نقل الراغبين في بلوغ الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط مقابل 2000 أورو كتسبيق و500 عند الوصول.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية أنه تم تفكيك الشبكة بكارتايا بمدينة ويلفا، مبرزة في السياق ذاته أن افراد الشبكة يعملون على تهديد عائلات “الحراكة” بعد تهجيره في حال عدم تسديد الباقي المحدد في 500 أورو.

وشدد المصادر ذاتها على كون المصالح الأمنية بالجنوب الإسباني تمكنت من اعتقال 5 أفراد من الشبكة المختصة في الهجرة السرية على مثن قوارب الموت، مشيرة في السياق ذاته أن عملية التوقيف حالت دون هجرة 70 شخصا من السواحل المغربية صوب الجنوب الاسباني، كانت مبرمجة في الأيام القليلة الماضية، والتي كانت ستضخ 108 ملايين سنتيم كأرباح لأفراد الشبكة.