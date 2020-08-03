اعتقلت المصالح الأمنية الاسبانية أفراد شبكة مغربية لـ”الحريك” تعمل على نقل الراغبين في بلوغ الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط مقابل 2000 أورو كتسبيق و500 عند الوصول.
وكشفت وسائل إعلام إسبانية أنه تم تفكيك الشبكة بكارتايا بمدينة ويلفا، مبرزة في السياق ذاته أن افراد الشبكة يعملون على تهديد عائلات “الحراكة” بعد تهجيره في حال عدم تسديد الباقي المحدد في 500 أورو.
وشدد المصادر ذاتها على كون المصالح الأمنية بالجنوب الإسباني تمكنت من اعتقال 5 أفراد من الشبكة المختصة في الهجرة السرية على مثن قوارب الموت، مشيرة في السياق ذاته أن عملية التوقيف حالت دون هجرة 70 شخصا من السواحل المغربية صوب الجنوب الاسباني، كانت مبرمجة في الأيام القليلة الماضية، والتي كانت ستضخ 108 ملايين سنتيم كأرباح لأفراد الشبكة.
كانت هذه تفاصيل خبر تفكيك شبكة مغربية لـ “الحريك” تهجر الراغبين في الهجرة مقابل 2000 أورو تسبيق وتهدد عائلاتهم في حال عدم تسديد الباقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.