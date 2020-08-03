حريق مهول يأتي على معمل لصنع الحلوى ببوسيجور -صور وفيديو

اندلع حريق مهول، مساء اليوم الإثنين، في إحدى بنايات معمل “باصطور لصنع الحلوى” بحي بوسيجور وسط مدينة الدار البيضاء.

ويواصل رجال الإطفاء، في هذه اللحظات السيطرة على الحريق وإخماده، في حين لا تزال اسباب الحريق مجهولة والخسائر التي خلفها أيضا.

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هذا، وأثار الحريق هلعا في صفوف السكان، الذين تجمهروا من أمام المعمل المذكور.