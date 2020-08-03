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اندلع حريق مهول، مساء اليوم الإثنين، في إحدى بنايات معمل “باصطور لصنع الحلوى” بحي بوسيجور وسط مدينة الدار البيضاء.
ويواصل رجال الإطفاء، في هذه اللحظات السيطرة على الحريق وإخماده، في حين لا تزال اسباب الحريق مجهولة والخسائر التي خلفها أيضا.
هذا، وأثار الحريق هلعا في صفوف السكان، الذين تجمهروا من أمام المعمل المذكور.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق مهول يأتي على معمل لصنع الحلوى ببوسيجور -صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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