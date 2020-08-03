4 ملايين و649 ألف مصاب بكورونا في أمريكا

الإثنين 3 أغسطس 2020

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الاثنين إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ أربعة ملايين و649 ألفا و102 حالة، بزيادة 47576 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الضحايا زاد بواقع 469 وفاة ليصل الإجمالي إلى 154471.



Advertisements

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم أول أمس الأحد مقارنة بتقرير اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.